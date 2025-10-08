C’est terminé pour Antoine Dupont, l’annonce à Toulouse !

Axel Cornic

Absent depuis six mois, Antoine Dupont travaille pour retrouver les terrains pour la fin de l’année. Et ce mardi, on a pu voir le demi de mêlée de 28 ans à l’entrainement collectif du Stade Toulousain, où il a participé à plusieurs ateliers, individuels comme collectifs.

Considéré comme l’un des meilleurs rugbymen au monde, Antoine Dupont est très attendu. Tout le monde veut le revoir sur un terrain de rugby et ce ne sera pas pour l’énorme choc de l’automne, avec le XV de France qui accueillera l’Afrique du Sud au Stade de France, le 8 novembre prochain.

« Chaque jour, on est un peu moins loin de son retour » Pour revoir Dupont avec le XV de France, il faudra attendre l’année prochaine et le Tournoi des 6 Nations. Mais avant cela, le demi de mêlée va reprendre avec son club du Stade Toulousain fin novembre ou début décembre, avec son coach qui a fait une annonce forte récemment. « Chaque jour, on est un peu moins loin de son retour. On devrait je l’espère le retrouver sur les terrains dans un peu moins de deux mois » a déclaré Ugo Mola, lors de la Nuit du rugby.