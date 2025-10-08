C’est terminé pour Antoine Dupont, l’annonce à Toulouse !

Absent depuis six mois, Antoine Dupont travaille pour retrouver les terrains pour la fin de l’année. Et ce mardi, on a pu voir le demi de mêlée de 28 ans à l’entrainement collectif du Stade Toulousain, où il a participé à plusieurs ateliers, individuels comme collectifs.
Considéré comme l’un des meilleurs rugbymen au monde, Antoine Dupont est très attendu. Tout le monde veut le revoir sur un terrain de rugby et ce ne sera pas pour l’énorme choc de l’automne, avec le XV de France qui accueillera l’Afrique du Sud au Stade de France, le 8 novembre prochain.
« Chaque jour, on est un peu moins loin de son retour »
Pour revoir Dupont avec le XV de France, il faudra attendre l’année prochaine et le Tournoi des 6 Nations. Mais avant cela, le demi de mêlée va reprendre avec son club du Stade Toulousain fin novembre ou début décembre, avec son coach qui a fait une annonce forte récemment. « Chaque jour, on est un peu moins loin de son retour. On devrait je l’espère le retrouver sur les terrains dans un peu moins de deux mois » a déclaré Ugo Mola, lors de la Nuit du rugby.
Période de soins terminée pour Antoine Dupont
Au lendemain de cette sortie, une autre bonne nouvelle est arrivée. Plusieurs médias ont en effet annoncé qu’Antoine Dupont a fait son retour aux entrainements du Stade Toulousain. Il aurait débuté par une activité ludique avec ses partenaires, avant de suivre des ateliers individuels avec un préparateur physique. Une source interne au club toulousain a confirmé à La Dépêche du Midi que la période de soins est bien terminée et que débute désormais celle de la reprise. Pour le moment, son retour aux séances complètes en collectif ne serait toutefois pas encore prévu.