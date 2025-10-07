Antoine Dupont : Le clash à 10M€ continue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critique à l'encontre du salary-cap instauré par la Ligue National de Rugby aux joueurs de Top 14 et fixé aux alentours de 10M€ pour chaque club, Antoine Dupont a récemment chargé l'instance à ce sujet. Et le feuilleton continue avec cette fois-ci le soutien affiché de son entraîneur au Stade Toulousain, Ugo Mola.

La Ligue nationale de rugby (LNR) a décidé de soumettre les clubs de Top 14 à un plafonnement de leur masse salariale (salary cap), qui sera fixée à environ 10M€ (10,7 très exactement) jusqu'au début de la saison 2026/2027. Antoine Dupont a pris la parole à ce sujet jeudi dernier pour clasher la LNR sur cette mesure : « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système », lâchait le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France.

Ugo Mola soutient Dupont D'autres acteurs majeurs du Top 14 sont montés au créneau pour soutenir Antoine Dupont dans sa contestation, et c'est notamment le cas d'Ugo Mola : « Comment voulez-vous que je ne partage pas les propos d'Antoine quand ils sont motivés par des choses clairement problématiques dans notre milieu. Évidemment le salary-cap est quelque chose d'important pour justement niveler et parfois ne pas connaître l'hégémonie d'un club ou l'autre. C'est délicat dans ce que je vous dis mais si vous vous amusez à regarder les rencontres, on ne gagne pas quand même les mains en haut du guidon tous les ans. Il y a bien une raison à tout ça », a lancé l'entraîneur toulousain lundi à la Nuit du Rugby.