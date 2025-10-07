Antoine Dupont et son salaire : L’annonce cash en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont est monté au créneau ces derniers jours au sujet de salary-cap en Top 14, la star du Stade Toulousain et du XV de France ne dissimulant pas son mécontentement. Ugo Mola a pris à son tour la parole à ce sujet lundi soir en public devant les journalistes, et l'entraîneur toulousain a pris position en faveur de Dupont, se confiant brièvement sur son salaire.

« Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système ». Voilà les propos lâchés par Antoine Dupont jeudi dernier, qui dénonçait donc le salary-cap actuellement fixé à 10,7M€ chez les clubs de Top 14 jusqu'à la saison 2026-2027. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France craint donc que ses revenus n'en soient directement impactés, et Dupont a d'ailleurs reçu un précieux soutien sur le sujet.

Ugo Mola monte au créneau pour Dupont Interrogé lundi soir en zone mixte devant une rangée de journalistes juste après avoir reçu le prix du meilleur du Top 14 de la saison passée, Ugo Mola a défendu les intérêts d'Antoine Dupont : « Comment voulez-vous que je ne partage pas les propos d'Antoine quand ils sont motivés par des choses clairement problématiques dans notre milieu. Évidemment le salary-cap est quelque chose d'important pour justement niveler et parfois ne pas connaître l'hégémonie d'un club ou l'autre. C'est délicat dans ce que je vous dis mais si vous vous amusez à regarder les rencontres, on ne gagne pas quand même les mains en haut du guidon tous les ans. Il y a bien une raison à tout ça », indique le coach du Stade Toulousain.