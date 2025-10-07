Antoine Dupont : La folle accusation qui le rend fou !

Dans quelques semaines, Antoine Dupont pourra faire son retour sur les terrains si tout va bien. Ce sera donc la fin d'une longue attente depuis sa blessure survenue face à l'Irlande lors du Tournoi des 6 Nations. A l'époque, Fabien Galthié avait désigné Andrew Porter et Tadhg Beirne comme les responsables de cette blessure jugée intentionnelle. Porter a décidé de prendre la parole à nouveau à ce sujet.
En colère après ce match face à l'Irlande où Antoine Dupont a dû sortir sur blessure, Fabien Galthié n'avait pas hésité à entamer des mesures pour trouver les responsables. D'après lui, les deux joueurs irlandais Tadhg Beirne et Andrew Porter n'ont pas maîtrisé leurs gestes pour blesser le capitaine français. Des accusations qui ne passent pas en Irlande puisqu'Andrew Porter a très mal vécu la situation.
« Ça m'a mis en colère »
Après cet épisode tragique, Andrew Porter dénonce le fait d'avoir reçu beaucoup de messages de la part de supporters français sur les réseaux sociaux après cette polémique entamée par Fabien Galthié. Le joueur irlandais de 29 ans s'est confié récemment dans une autobiographie intitulée Le cœur sur la main : mon histoire de lutte et de courage. « Lorsque le sélectionneur de l’équipe de France s’est plaint de l’incident, certains supporters français ont tourné leur attention vers Elaine (son épouse, N.D.L.R.). Les messages de menaces, emplis de commentaires injurieux et de malveillance générale, ont afflué, ce qui m’a mis en colère » peut-on lire, comme rapporté par Planet Rugby.
Andrew Porter répond aux accusations
Touché par une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont a donc connu une longue convalescence de près de 7 mois maintenant. Mais selon Andrew Porter, il n'y avait aucune intention de le blesser. « Je ne peux pas parler au nom de Tadhg, si ce n’est pour dire que c’est un joueur fantastique et un véritable gentleman, qui ne blesserait jamais quelqu’un intentionnellement. Moi non plus. Nous ne sommes pas ce genre de joueurs. Il n’y avait aucune intention malveillante de notre part, et voir un joueur sortir blessé est toujours difficile » poursuit l'Irlandais.