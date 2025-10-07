Antoine Dupont : La folle accusation qui le rend fou !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques semaines, Antoine Dupont pourra faire son retour sur les terrains si tout va bien. Ce sera donc la fin d'une longue attente depuis sa blessure survenue face à l'Irlande lors du Tournoi des 6 Nations. A l'époque, Fabien Galthié avait désigné Andrew Porter et Tadhg Beirne comme les responsables de cette blessure jugée intentionnelle. Porter a décidé de prendre la parole à nouveau à ce sujet.

En colère après ce match face à l'Irlande où Antoine Dupont a dû sortir sur blessure, Fabien Galthié n'avait pas hésité à entamer des mesures pour trouver les responsables. D'après lui, les deux joueurs irlandais Tadhg Beirne et Andrew Porter n'ont pas maîtrisé leurs gestes pour blesser le capitaine français. Des accusations qui ne passent pas en Irlande puisqu'Andrew Porter a très mal vécu la situation.

« Ça m'a mis en colère » Après cet épisode tragique, Andrew Porter dénonce le fait d'avoir reçu beaucoup de messages de la part de supporters français sur les réseaux sociaux après cette polémique entamée par Fabien Galthié. Le joueur irlandais de 29 ans s'est confié récemment dans une autobiographie intitulée Le cœur sur la main : mon histoire de lutte et de courage. « Lorsque le sélectionneur de l’équipe de France s’est plaint de l’incident, certains supporters français ont tourné leur attention vers Elaine (son épouse, N.D.L.R.). Les messages de menaces, emplis de commentaires injurieux et de malveillance générale, ont afflué, ce qui m’a mis en colère » peut-on lire, comme rapporté par Planet Rugby.