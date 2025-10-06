Antoine Dupont - Vincent Moscato : Le clash qui fait parler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont n'a pas hésité à monter au créneau pour dénoncer les conditions du salary cap instauré par la Ligue Nationale de Rugby, et ce clash amorcé par la star du XV de France fait beaucoup parler chez les observateurs. Vincent Moscato lui a d'ailleurs apporté son soutien dans ce combat.

Antoine Dupont a beaucoup fait réagir ces derniers jours en critiquant le salary cap instauré pour les joueurs du Top 14, et le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France n'a pas hésité à monter à créneau : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap », avait lancé Dupont pour dénoncer l'incompétence du système.

« Il faut qu’ils gagnent de l’argent » Vendredi dernier, en direct de son émission Moscato Show sur RMC Sport, Vincent Moscato a réagi à ce clash amorcé par Antoine Dupont et valide la position du capitaine du XV de France : « Il faut qu’il y ait un équilibre entre les clubs. Il faut qu’ils gagnent de l’argent, c’est un sport dangereux. Je trouve que c’est faiblard pour un sport professionnel. Si le sponsor du club rémunère un joueur et que ça rentre dans le salary cap, c’est compliqué. Les mecs ont des contrats d’image à deux balles », lâche Moscato.