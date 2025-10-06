Romain Ntamack très cash avec sa compagne, «on passe à autre chose»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Romain Ntamack a remporté le Top 14 en juin dernier au terme d'une finale épique contre l'UBB, mais le demi d'ouverture du XV de France semblait à bout physiquement au terme de cette saison qui a été éprouvante pour lui. Et Ntamack indique d'ailleurs qu'il a tout lâché auprès de sa compagne dès le coup de sifflet final, lui qui a été opéré au genou dans la foulée.

Romain Ntamack l'avait annoncé bien avant la finale du Top 14 remportée par le Stade Toulousain contre l'UBB le 29 juin dernier (39-33 après prolongations) : une fois la saison terminée, il avait prévu de se faire opérer du genou dont il souffrait depuis un bon moment déjà. Le demi d'ouverture du XV de France a en effet été obligé de serrer les dents afin d'aller au bout de cet exercice 2024-2025 avec Toulouse, et il était clairement épuisé le soir de la finale comme il le confie dans un entretien accordé au Midi Olympique.

« Plus de soulagement que de joie » « J’étais heureux, mais surtout très soulagé d’avoir gagné. Ce fut une finale compliquée pour nous. Pour moi aussi, à l’image de ma saison. En fait, c’était un soulagement, parce que la saison était terminée. Je savais que, deux jours après, j’allais me faire opérer. Il y avait vraiment beaucoup de soulagement, plus que de la joie ou autre chose », indique Ntamack, qui a ensuite été très cash avec sa petite amie le soir de cette finale.