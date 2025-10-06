Romain Ntamack très cash avec sa compagne, «on passe à autre chose»

Romain Ntamack a remporté le Top 14 en juin dernier au terme d'une finale épique contre l'UBB, mais le demi d'ouverture du XV de France semblait à bout physiquement au terme de cette saison qui a été éprouvante pour lui. Et Ntamack indique d'ailleurs qu'il a tout lâché auprès de sa compagne dès le coup de sifflet final, lui qui a été opéré au genou dans la foulée.
Romain Ntamack l'avait annoncé bien avant la finale du Top 14 remportée par le Stade Toulousain contre l'UBB le 29 juin dernier (39-33 après prolongations) : une fois la saison terminée, il avait prévu de se faire opérer du genou dont il souffrait depuis un bon moment déjà. Le demi d'ouverture du XV de France a en effet été obligé de serrer les dents afin d'aller au bout de cet exercice 2024-2025 avec Toulouse, et il était clairement épuisé le soir de la finale comme il le confie dans un entretien accordé au Midi Olympique.
« Plus de soulagement que de joie »
« J’étais heureux, mais surtout très soulagé d’avoir gagné. Ce fut une finale compliquée pour nous. Pour moi aussi, à l’image de ma saison. En fait, c’était un soulagement, parce que la saison était terminée. Je savais que, deux jours après, j’allais me faire opérer. Il y avait vraiment beaucoup de soulagement, plus que de la joie ou autre chose », indique Ntamack, qui a ensuite été très cash avec sa petite amie le soir de cette finale.
« J’en avais marre »
« Ce sont les premiers mots que j’ai dits à ma copine : "C’est bon, la saison est enfin finie, on peut passer à autre chose." Franchement, j’en avais marre. J’en ai vraiment profité avec les copains dans les heures suivantes, parce que la saison avait été dure pour tout le monde, pour tout un tas de raisons. Et j’étais très content que ça se termine comme ça », poursuit le numéro 10 du Stade Toulousain.