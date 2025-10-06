Dupont - Ntamack : Un coup légendaire annoncé ?

Pierrick Levallet

Le Stade toulousain n’est toujours pas rassasié. Après avoir remporté un troisième Bouclier de Brennus consécutif la saison passée, l’équipe d’Antoine Dupont cible un coup légendaire. Les Rouge-et-Noir entendent en effet faire tout leur possible pour rafler un quatrième titre d’affilé, ce qui permettrait d’égaler le record de la génération Cazalbou en Top 14. Romain Ntamack a d’ailleurs fait comprendre que le groupe d’Ugo Mola était en mesure de réaliser un tel exploit.

«Il faut en profiter» « L’avantage, c’est que, tous les ans, il y a des jeunes qui montent et des nouveaux arrivants, donc des mecs qui n’ont pas gagné tout ce qu’on a gagné. Eux ont envie de gagner aussi, donc ça motive tout le monde. Et il faut être conscient d’une chose. Tant qu’on se sent capable de jouer les premiers rôles et les hauts de tableaux, il faut en profiter » a d’abord confié le demi d’ouverture de 26 ans dans un entretien accordé à Rugbyrama.