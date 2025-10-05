L’énorme coup de pression d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

Toujours absent, avec un possible retour qui se dessine fin novembre ou début décembre prochain, Antoine Dupont fait la Une de l’actualité du rugby en ce moment. La récente sortie du capitaine du XV de France et du Stade Toulousain contre le salary-cap, fait en effet beaucoup réagir et pourrait bien faire bouger les choses.

Personne ne s’y attendait. Alors qu’on parlait notamment de son prochain retour sur les terrains, Antoine Dupont a surpris tout le monde en s’attaquant à la Ligue nationale de rugby. Dans son viseur le salary cap imposé aux clubs de Top 14, selon lui trop « invasif » et « ridicule ».

Dupont critique le salary cap En marge d’un évènement entre le Stade Toulousain et son partenaire historique Peugeot, la star du rugby français a clairement réclamé un changement, notamment pour les droits d’image individuels. « Il y a 4-5 ans il n’y avait pas de sujet » a déclaré Antoine Dupont. « Aujourd’hui ça devient problématique pour la majorité des joueurs de l’équipe de France car on sait déjà qu’on est restreint par ce salary cap ».