Griezmann, Parker… Le projet improbable d’Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Si aujourd’hui Antoine Dupont est l’un des meilleurs joueurs de rugby de la planète, ce dernier pense toutefois déjà à ce qu’il fera après sa carrière de sportif. Le demi de mêlée a affirmé lors de la cérémonie d’ouverture du Prix de l’Arc de Triomphe qu’il pourrait bien investir dans le monde hippique, comme l’ont fait avant lui Tony Parker ou bien Antoine Griezmann.

Actuellement blessé, Antoine Dupont a beaucoup de temps pour lui et il en profite souvent pour se rendre à des évènements en tout genre. Jeudi soir, le demi de mêlée de Toulouse se trouvait par exemple à Paris dans le restaurant du Pré Catelan pour la cérémonie d’ouverture du Prix de l’Arc de Triomphe.

« On est dans la recherche de l’excellence » Antoine Dupont se rapproche donc du monde hippique et le champion olympique a accepté d’aborder le sujet lors d’un entretien accordé au Parisien. Le demi de mêlée y voit quelques similitudes avec son sport. « Pour les courses comme pour le rugby, on est dans la recherche de l’excellence et de la performance. Il y a beaucoup d’exigences envers les jockeys. C’est un vrai travail d’équipe avec les entraîneurs et les propriétaires, mais surtout avec l’animal, qui ne parle pas. Il faut arriver à faire avec et ressentir cette sensibilité. C’est une histoire de passion pour parvenir à des résultats aussi élevés. »