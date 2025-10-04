Antoine Dupont, le transfert surprise annoncé !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont doit encore prendre son mal en patience. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait faire son retour qu’entre fin novembre et début décembre. En attendant, le Stade toulousain commence à scruter le mercato à la recherche de renforts. Les Rouge-et-Noir auraient d’ailleurs identifié le successeur de Pita Ahki, dont le contrat expire en juin 2026.

Menoncello pour remplacer Ahki à Toulouse ? D’après les informations de Midi Olympique, Tommaso Menoncello devrait rejoindre le Stade toulousain d’Antoine Dupont dans quelques mois. L’international italien était sur les tablettes de La Rochelle et du RC Toulon, mais devrait finalement rebondir dans le groupe d’Ugo Mola. Le joueur de 23 ans était déjà dans le viseur des Rouge-et-Noir cet été, mais le Benetton Trévise avait finalement préféré le conserver jusqu’à la fin de son contrat. Tommaso Menoncello devrait donc débarquer très prochainement chez le triple champion de France en titre.