Antoine Dupont avec d'autres Miss France, c'est officiel !

Grande star du sport français, Antoine Dupont poursuit sa convalescence en dehors du rugby et confirme qu'il est désormais une personnalité médiatique incontournable. C'est ainsi que le capitaine du XV de France était invité pour la cérémonie d’ouverture du Prix de l’Arc de Triomphe. Une soirée durant laquelle il a notamment pu côtoyer de nombreuses Miss.

Depuis quelques années, Antoine Dupont est devenu une figure emblématique en France, au point que désormais, il soit connu même en dehors du rugby. Ce n'est donc pas une surprise de voir le capitaine du Stade Toulousain en compagnie d'autres personnalités à l'occasion de la cérémonie d’ouverture du Prix de l’Arc de Triomphe qui s'est tenue jeudi dans le restaurant gastronomique Pré Catelan dans le Bois de Boulogne.

Antoine Dupont invité à la cérémonie d’ouverture du Prix de l’Arc de Triomphe Et Antoine Dupont a retrouvé notamment d'autres Miss France. Le demi-de-mêlée du XV de France a ainsi pu croiser Sylvie Tellier, Marine Lorphelin ou encore l’actuelle Miss France, Angélique Angarni-Filopon comme le révèle Gala. En couple avec Iris Mittenaere, Miss France 2016, Antoine Dupont ne devait donc pas être dépaysé, mais il a toutefois probablement passé plus de temps auprès son ancien coéquipier Yoann Huget, également présence pour l'occasion.