Départ d’Antoine Dupont : La rupture est inévitable ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine n'a pas hésité à pousser un coup de gueule jeudi au sujet des nouvelles règles du salary cap fixées pour les joueurs de Top 14, le demi de mêlée étant l'un des principaux concernés vu ses nombreux contrats commerciaux en plus du salaire qu'il perçoit au Stade Toulousain. Et si aucun terrain d'entente n'est trouvé, la star du XV de France pourrait acter sa rupture avec le championnat et se diriger vers un départ inéluctable...

La Ligue Nationale de rugby encadre de manière assez stricte les joueurs afin d'éviter toute dérive, avec salary cap fixé à 10,7 millions d’euros par saison pour les clubs de Top 14. Ce salary cap englobe à la fois les salaires des joueurs, mais également l'ensemble des revenus perçus via un sponsor individuel qui est aussi partenaire du club. Antoine Dupont est directement concerné par cette mesure, et le demi de mêlée du Stade Toulousain s'est d'ailleurs agacé jeudi dans. un entretien accordé à l'AFP : « Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap. Même dans leur droit de regard, ils essayent d’être de plus en plus invasifs en nous demandant de citer tous les partenaires qu’on a, même les partenaires qui ne sont pas partenaires avec le club. Ils veulent savoir à la limite tout le patrimoine qu’on peut avoir donc on arrive un peu dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs mais ça en devient ridicule », a lâché Dupont.

La LNR répond sèchement à Dupont Quelques heures après cette sortie médiatique très remarquée de Dupont, la LNR a décidé de lui répondre via un communiqué officiel : « Le salary cap est essentiel pour préserver à la fois l’équité sportive et l’équilibre économique de nos clubs. La LNR n’interdit en aucun cas à un joueur de disposer de son droit à l’image. Ce qui est prévu, c’est que les contrats conclus avec une entreprise partenaire du club soient déclarés dans le salary cap par les clubs. C’est un principe de transparence, récemment renforcé, qui vise à éviter tout contournement du plafond salarial par des rémunérations indirectes », explique la Ligue.