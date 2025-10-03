Bagarre d’Antoine Dupont, le clash est officiel !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mécontent des règles du salary cap fixées en Top 14 et du contrôle des salaire mis en place, Antoine Dupont a engagé une grosse bagarre en poussant un coup de gueule à ce sujet jeudi soir. Et la LNR s'est accordée un droit de réponse envers le capitaine du Stade Toulousain via un communiqué, ce qui officialise donc le malaise entre les deux parties.

Via des propos rapportés par l'AFP jeudi, Antoine Dupont a clairement fait savoir son mécontentement au sujet des règles sur le salary cap entourant les revenus liés aux contrats publicitaires des joueurs : « Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap. Même dans leur droit de regard, ils essayent d’être de plus en plus invasifs en nous demandant de citer tous les partenaires qu’on a, même les partenaires qui ne sont pas partenaires avec le club. Ils veulent savoir à la limite tout le patrimoine qu’on peut avoir donc on arrive un peu dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs mais ça en devient ridicule », a lâché la star du XV de France, qui engage donc un combat pour défendre la liberté commerciale des joueurs de Top 14.

La LNR répond cash à Dupont Et le clash avec les hautes instances du rugby français est désormais officiel, puisque la LNR a répondu à Antoine Dupont via un communiqué : « Le salary cap est essentiel pour préserver à la fois l’équité sportive et l’équilibre économique de nos clubs. La LNR n’interdit en aucun cas à un joueur de disposer de son droit à l’image. Ce qui est prévu, c’est que les contrats conclus avec une entreprise partenaire du club soient déclarés dans le salary cap par les clubs. C’est un principe de transparence, récemment renforcé, qui vise à éviter tout contournement du plafond salarial par des rémunérations indirectes », indique la Ligue.