Antoine Dupont accepte une grosse proposition, il dévoile les coulisses !

Axel Cornic

A seulement 28 ans, Antoine Dupont semble déjà être devenu l’un des monuments intouchables du rugby français. Et ce n’est pas au Stade Toulousain qu’on dira le contraire, avec Ugo Mola qui a fait du demi de mêlée son capitaine depuis plusieurs années déjà.

On manque de superlatifs pour parler de lui. Que ce soit à XV ou à 7, Antoine Dupont survole la concurrence et si la blessure de mars dernier l’a stoppé dans son élan, tout le monde attend impatiemment son retour. Ce ne sera pas avec le XV de France, mais plutôt avec son club du Stade Toulousain, fin novembre ou début décembre prochain.

« J’ai eu une conversation avec lui, et comme il m’a dit, il est là pour ça » En attendant, il peut compter sur le soutien de son coach Ugo Mola, qui dans les colonnes du Midi Olympique est récemment revenu sur le choix de faire de Dupont son capitaine. « C’était un choix assez naturel. J’ai eu une conversation avec lui, et comme il m’a dit, il est là pour ça. Il a un tel rayonnement sur la génération actuelle. Au-delà de la symbolique, c’est la suite logique » a expliqué le manager du Stade Toulousain.