Salaire multiplié par deux pour Antoine Dupont : Il annonce une folie !

Alors que le grand projet R360 visant à rassembler les meilleurs joueurs du monde fait son trou, Antoine Dupont pourrait être directement concerné par cette révolution dans le rugby mondial. Mais Abdelatif Benazzi ne croit pas à cette folie pour la star du XV de France, même avec les gros avantages financiers que cela comporte et un salaire doublé. Explications.

Porté par l’ancien international anglais Mike Tindall, le projet R360 voudrait rassembler les meilleurs joueurs de Rugby au monde sur le même modèle qu'une saison de F1. La configuration serait simple : les plus grandes stars réparties dans huit équipes, et Antoine Dupont ferait bien évidemment partie du projet. Mais faut-il vraiment croire à un accord avec le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain ?

« Même si on lui donne deux fois plus... » Abdelatif Benazzi, président du Comité de haut-niveau de World Rugby et vice-président en charge de l’International à la Fédération française de rugby, a répondu pour Antoine Dupont dans un entretien accordé à RMC Sport : « Je ne vois pas Antoine Dupont arrêter son contrat et aller dans ce truc-là, même si on lui donne deux fois plus. La majorité des joueurs veut appartenir à quelque chose, même après sa carrière. Dans cette ligue rebelle, vous prenez un gros chèque et après, s’il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes largué dans la nature comme un produit », confie l'ancien joueur du XV de France.