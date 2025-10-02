Antoine Dupont : Fin du suspense, c’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une grave blessure au genou en mars dernier alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a récemment laissé planer un doute quant à la date de son retour à la compétition. Mais selon les dernières révélations, le suspense serait terminé, et Dupont aurait prévu de rejouer en novembre prochain avec le Stade Toulousain.

En juillet dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Antoine Dupont évoquait un retour à la compétition en novembre prochain après sa rupture des ligaments croisés du genou droit : « Ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là », confiait le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui précisait néanmoins qu'il ne disputerait pas les test-matchs de novembre avec le XV de France : « Je ne suis pas sûr que ça serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des échéances internationales. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin », précisait Dupont.

Rebondissement annoncé par Dupont Samedi dernier, au micro de PSV TV, Antoine Dupont évoquait un rebondissement avec un possible retour en décembre : « Ça se passe bien, mais c’est quand même long. Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Mon retour à la compétition ? Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là », confiait la star du XV de France. Mais finalement, ce feuilleton semble terminé et une date aurait été fixée en coulisses.