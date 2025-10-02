Antoine Dupont en soirée, son pote le balance !

Axel Cornic

Avec la blessure d’Antoine Dupont en mars dernier, Ugo Mola a dû trouver d’autres options pour le remplacer et il s’est tourné vers Paul Graou. Habituelle doublure du capitaine du Stade Toulousain, le demi de mêlée semblait être la solution parfaite, puisqu’il le connait sur le bout des doigts.

A Toulouse, on a dû s’habituer à la vie sans Antoine Dupont. Blessé au genou alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France, la star du Stade Toulousain est absente depuis mars et n’a toujours pas fait son retour. Pourtant, son absence ne semble pas avoir empêché son club de décrocher un nouveau Bouclier de Brennus en fin de saison dernière.

La génération dorée du FC Auch C’est en grande partie grâce à Paul Graou, qui a remplacé à la perfection le capitaine du Stade Toulousain, également aidé par Naoto Saito ainsi que le jeune Simon Daroque. Il faut dire que l’ancien de Montauban et d’Agen connait très bien Antoine Dupont ! Les deux ont en effet joué ensemble au FC Auch dans la catégorie Cadets, avec aussi Grégory Aldritt, Anthony Jelonch et Pierre Bourgarit.