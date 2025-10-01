Antoine Dupont, le clash inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie aux critiques alors qu'il est désormais considéré comme un people à part entière et non comme un simple joueur de rugby, Antoine Dupont est en train de s'égarer selon certains fans. Des critiques qui semblent considérablement agacer Max Guazzini, et l'ancien patron du Stade Français n'a pas manqué de clasher les détracteurs de Dupont.

C'est un fait, Antoine Dupont est devenu beaucoup plus qu'un simple joueur de rugby, et la star du XV de France a vu son statut évoluer ces dernières années. Invité régulier des grandes soirées de luxe et compagnon de l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, Dupont est désormais un people à part entière, et cela ne plait pas forcément aux fans de rugby qui lui reprochent cette évolution.

« Il y aura toujours des pisse-vinaigre » Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, Max Guazzini a poussé un coup de gueule à ce sujet et s'en prend sèchement aux détracteurs d'Antoine Dupont : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », lâche l'ancien président emblématique du Stade Français.