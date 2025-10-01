Antoine Dupont, «une bête» après la rupture qui l’a fait souffrir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier, Antoine Dupont a récemment indiqué qu'il attendrait fin novembre ou début décembre pour faire son grand retour sur les terrains. La star du XV de France réserve d'ailleurs du lourd avec une préparation de «bête» comme l'a indiqué Vincent Moscato sur RMC.

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont avait contracté une rupture des ligaments croisés, sept ans après avoir déjà vécu une blessure similaire au genou. Le demi de mêlée du Stade Toulousain bataille donc en coulisses depuis plusieurs mois afin de revenir fort, et il a récemment fait une annonce sur la date estimée pour son retour : « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là », a confié Dupont.

Moscato valide pour Dupont Mardi, dans son émission sur RMC Sport, Vincent Moscato a rebondi sur ces propos d'Antoine Dupont et comprend cette décision de ne pas précipiter son retour à la compétition : « Dupont a-t-il raison de prendre son temps ? Bien sûr qu'il a raison. C’est trop sérieux. Il prend son temps, je trouve même qu’il est très appliqué. Il va au Qatar, il sait qu’il y a de très grands spécialistes là-bas, on les connait, ils sont à la pointe du progrès », estime Moscato.