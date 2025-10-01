Antoine Dupont, le coup de gueule lâché en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En mars dernier, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou. Toujours écarté des terrains actuellement, le joueur du Stade Toulousain poursuit son travail de rééducation, tout en souhaitant prendre son temps pour revenir à la compétition. Un discours qui a du mal à passer auprès de certains en voyant les apparitions extrasportives de Dupont. Et Eric Di Meco a d’ailleurs appuyé sur ce point.

Quand reverra-t-on Antoine Dupont sur un terrain de rugby ? Il va visiblement falloir faire preuve encore d’un peu de patience. En effet, évoquant récemment son prochain retour à la compétition, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France avait fait savoir : « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ».

« Quand j’étais blessé, je devais revenir le plus vite possible et surtout on ne devait pas me voir faire n’importe quoi » En attendant de revenir à 100%, Antoine Dupont poursuit donc sa rééducation. En parallèle, on peut également voir le joueur du Stade Toulousain faire parler de lui à de multiples occasions dans la presse people. De quoi visiblement poser problème à certains. « Si ça avait été Mbappé, on aurait crié à l’arnaque », a balancé un auditeur de RMC à propos du cas Dupont. Rebondissant à ce propos, Eric Di Meco a alors lâché en direct : « Il a raison, notre auditeur a raison. Quand je vous chambre en disant qu’on ne peut pas critiquer le petit prince, c'est ça. (…) Ecoutez ce que dit notre auditeur, je ne dis pas que c’est la majorité, je dis juste que moi, je l’ai vécu, je partais du principe quand j’étais blessé, je devais revenir le plus vite possible et surtout on ne devait pas me voir faire n’importe quoi parce que j’avais un devoir par rapport à mon club et aux supporters. J’ai connu des copains à moi qui quand ils étaient blessés en profitaient pour sortir, à faire les cons. Je ne parle pas de Dupont, je parle de mecs que j’ai connus et qui ont fait les cons ».