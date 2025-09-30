Antoine Dupont et Ousmane Dembélé, le rendez-vous surprise !

Axel Cornic

Toujours absent après son opération du genou, Antoine Dupont travaille dur pour tenter de retrouver les terrains d’ici la fin de l’année. Et tous les moyens sont bons, puisque le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain s’est envolé pour la Qatar afin de poursuivre sa récupération à la clinique Aspetar, traditionnellement réservée aux stars du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton continue. Depuis sa blessure en mars dernier, on suit pas à pas Antoine Dupont sur le chemin qui devrait le mener vers un retour sur les terrains. Et si les plus optimistes pensaient le revoir pour les tests de novembre du XV de France, il faudra finalement patienter un peu plus.

Un retour « fin novembre ou début décembre » Pas question en effet pour Dupont de se précipiter. Il devrait ainsi retrouver peu à peu la compétition avec son club du Stade Toulousain « fin novembre ou début décembre », comme il l’a récemment annoncé. En ce qui concerne le XV de France on devrait donc le revoir pour l’ouverture du 6 Nations 2026 et l’énorme choc qui attend le XV de France, avec la réception de l’Irlande au Stade de France.