Antoine Dupont - PSG : La grande rencontre au Qatar !

Après s’être croisés au Parc des Princes samedi soir, à l’occasion du match entre le PSG et Auxerre (2-0), Ousmane Dembélé et Antoine Dupont vont de nouveau se rencontrer au Qatar. Alors que la star du rugby a pris le chemin de la clinique privée Aspetar à Doha afin de poursuivre la rééducation de son genou droit, le Ballon d’Or 2025 va le rejoindre.

Deux stars du sport tricolore ensemble, pour se soigner. Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a indiqué qu’Ousmane Dembélé allait se rendre au Qatar, du côté de la clinique privée Aspetar de Doha, pour poursuivre sa convalescence. Le Ballon d’Or 2025 avait été victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit avec l’équipe de France le 5 septembre dernier. Ousmane Dembélé va donc avoir l’occasion de croiser la route d’Antoine Dupont, déjà sur place.

Dembélé sera avec Dupont Le capitaine du XV de France voit le bout du tunnel. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont se rapproche d’un retour et peaufine sa réathlétisation au Qatar. Sur Instagram, la clinique Aspetar et le Stade Toulousain ont publié des clichés du joueur en plein exercice.