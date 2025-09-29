Antoine Dupont, la malédiction continue !

Pierrick Levallet

Privé d’Antoine Dupont pour encore quelques semaines, le Stade toulousain a perdu un autre joueur après la victoire contre Castres ce samedi. Ugo Mola ne pourra en effet pas compter sur Joshua Brennan pour le déplacement à Bayonne le 5 octobre prochain, le joueur de 23 ans étant touché à la cheville.

Antoine Dupont doit encore patienter un peu avant de pouvoir faire son retour. Gravement blessé au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas être rétabli à 100% avant fin novembre voire début décembre. Le Stade toulousain va donc devoir faire sans lui encore quelques semaines. Et comme si cela n’était pas suffisant, Ugo Mola a perdu un autre joueur contre Castres ce samedi.

Nouveau coup dur au Stade Toulousain ! Comme le rapporte Rugbyrama, les Rouge-et-Noir sont déjà ennuyés par de nombreuses blessures cette saison. Et le nom de Joshua Brennan s’est ajouté à la liste de l’infirmerie. Le joueur de 23 ans est sorti en première mi-temps face à Castres. Le deuxième ou troisième ligne serait sérieusement touché à une cheville. Si des examens complémentaires sont prévus pour déterminer la nature exacte de la blessure, Joshua Brennan devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.