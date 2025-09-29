Christophe Urios lâché en plein milieu de la saison !

Le début de saison n’est clairement pas bon pour l’ASM Clermont Auvergne, qui a connu sa troisième défaite en quatre journées de Top 14 ce samedi, face au Racing 92 (43-31). Et pour ne rien arranger, Christophe Urios va perdre l’un de ses joueurs, qui a décidé de quitter le club pour rentrer chez lui en Australie.
Lors de l’intersaison, Clermont semblait pouvoir être l’une des surprises du Top 14. Les hommes de Christophe Urios ont tout de même accroché les phases finales la saison dernière et ont remporté quasiment tous leurs matchs amicaux de l’été. Mais dès que les choses sérieuses ont débuté, tout s’est écroulé.
Début de saison catastrophique
En quatre journée de Championnat, l’ASM Clermont Auvergne n’a en effet remporté qu’une seule victoire et c’était à domicile, face à la Section Paloise (50-27). Face au Stade Toulousain (34-24) et à La Rochelle (34-19) il n’y a pas vraiment eu débat, mais le coup dur a surtout été face au Racing 92, lors de la dernière journée. Et cette énième défaite fait dégringoler les Jaunards au classement, puisqu’ils sont déjà 12emes juste devant Montauban, qu’ils vont affronter samedi prochain.
Fainga’a quitte Clermont
En cette période de crise, un joueur quitte le navire. Arrivé en 2023 en provenance des Canberra Vikings, Folau Fainga’a va en effet partir de Clermont, pour retrouver son Australie natale. « C’était une opportunité unique de revenir chez moi en Australie et de prétendre à jouer pour les Wallabies lors de la prochaine Coupe du monde, en 2027. Je ne pouvais pas passer à côté de cela » a expliqué le talonneur, à Midi Olympique. « Ce n’est pas un retournement de situation, simplement une opportunité de vivre ce Mondial à la maison. Plusieurs talonneurs ont arrêté leur carrière récemment, notamment David Porecki c’était le bon moment ».