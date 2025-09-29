Christophe Urios lâché en plein milieu de la saison !

Axel Cornic

Le début de saison n’est clairement pas bon pour l’ASM Clermont Auvergne, qui a connu sa troisième défaite en quatre journées de Top 14 ce samedi, face au Racing 92 (43-31). Et pour ne rien arranger, Christophe Urios va perdre l’un de ses joueurs, qui a décidé de quitter le club pour rentrer chez lui en Australie.

Lors de l’intersaison, Clermont semblait pouvoir être l’une des surprises du Top 14. Les hommes de Christophe Urios ont tout de même accroché les phases finales la saison dernière et ont remporté quasiment tous leurs matchs amicaux de l’été. Mais dès que les choses sérieuses ont débuté, tout s’est écroulé.

Début de saison catastrophique En quatre journée de Championnat, l’ASM Clermont Auvergne n’a en effet remporté qu’une seule victoire et c’était à domicile, face à la Section Paloise (50-27). Face au Stade Toulousain (34-24) et à La Rochelle (34-19) il n’y a pas vraiment eu débat, mais le coup dur a surtout été face au Racing 92, lors de la dernière journée. Et cette énième défaite fait dégringoler les Jaunards au classement, puisqu’ils sont déjà 12emes juste devant Montauban, qu’ils vont affronter samedi prochain.