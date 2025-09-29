Antoine Dupont annonce encore une galère !

Axel Cornic

Présent au Parc des Princes ce samedi, Antoine Dupont a clairement annoncé qu’il ne disputerait pas les tests de novembre avec le XV de France, puisqu’il ne reviendra que pour la fin de l’année. Ce n’est pas une surprise, mais cela ne place pas vraiment Fabien Galthié dans les meilleures dispositions, surtout avec les Champions du monde sud-africains qui vont débarquer au Stade de France, le 8 novembre prochain.

Toujours en pleine récupération après son opération au genou, Antoine Dupont prend du bon temps. On a vu le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain au Parc des Princes ce samedi, pour assister à la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre (2-0). Mais ce n’est pas tout, puisqu’il a également pu voir la cérémonie organisée par le club parisien, pour célébrer notamment le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé.

« Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là » Avant le coup de sifflet initial de ce match de Ligue 1, Dupont a d’ailleurs fait un passage devant la chaîne officielle du PSG et a donné des nouvelles de son état de santé. « Ça se passe bien, mais c’est quand même long. Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions » a déclaré le rugbyman de 28 ans sur PSG TV, avant de donner une date précise pour son retour : « Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ».