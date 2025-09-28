Dupont - Ntamack : Le grand changement est validé !

Toujours privé d’Antoine Dupont, le Stade toulousain avait à coeur de se rattraper contre Castres ce samedi après la gifle reçue contre Montpellier. Et les Rouge-et-Noir ont parfaitement rebondi, avec une large victoire (59-12). Romain Ntamack s’est d’ailleurs livré sur le changement effectué dans le vestiaire après la débâcle dans l’Hérault.
Après sa lourde défaite contre Montpellier le week-end dernier, le Stade toulousain souhaitait se remettre sur de bons rails ce samedi contre Castres. Ugo Mola attendait une vive réaction de ses joueurs, et il l’a eue. Privés d’Antoine Dupont, les Rouge-et-Noir se sont malgré tout imposés face au CO (59-12). Romain Ntamack a d’ailleurs dévoilé un grand changement qui s’est opéré dans le vestiaire après le naufrage dans l’Hérault.
«Il y avait une atmosphère assez particulière»
« Dès l’échauffement déjà, il y avait beaucoup plus d’application, beaucoup plus d’envie, d’énergie. Il y avait une atmosphère assez particulière, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu un échauffement comme ça » a d’abord confié le joueur de 26 ans dans des propos rapportés par La Dépêche.
«C’était un peu le mot d’ordre»
« Donc, même si le début de match n’a pas été tout à fait à la hauteur de ce qu’on voulait - on a été pris plusieurs fois pour hors-jeu, même si ce n’est pas bien, on est indisciplinés forcément, mais ça montre aussi l’envie qu’on avait de monter, d’aller chercher ces Castrais - donc c’est quelque chose qui est plutôt positif, même si c’est à gommer évidemment pour le week-end prochain. Mais parfois, ça montre l’envie qu’on avait de ne pas les laisser espérer, d’aller les chercher. Toute la semaine, c’était un peu le mot d’ordre pour les empêcher, notamment devant, de mettre leur jeu en place » a ensuite ajouté Romain Ntamack, qui semble valider la prise de conscience au Stade toulousain.