Antoine Dupont : La date de son retour annoncée en direct !

Gravement blessé au genou alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont est absent depuis mars 2025. Mais le retour du capitaine du XV de France et du Stade Toulousain semble se préciser, comme il l’a annoncé ce samedi soir.
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont est absent depuis bien trop longtemps. Et on ne va pas le voir de sitôt, puisque lors d’un entretien accordé cet été, il a clairement annoncé son forfait pour la tournée d’automne du XV de France.
« Ça se passe bien, mais c’est quand même long »
Du côté du Stade Toulousain on a souvent annoncé que le demi de mêlée devrait réintégrer peu à peu l’effectif au cours du mois de novembre. Et au micro de PSG TV ce samedi soir, Dupont a donné des nouvelles concernant son retour. « Ça se passe bien, mais c’est quand même long » a-t-il déclaré, alors qu’il a assisté à la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre (2-0).
« Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là »
« Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois » a poursuivi Antoine Dupont. « J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ». A noter que si Fabien Galthié décide de le rappeler, il pourrait jouer son premier match avec le XV de France au 6 Nations 2025 face à l’Irlande, l’équipe contre laquelle il s’était blessé au genou.