Antoine Dupont - Luis Enrique : La déclaration d’amour inattendue !

Oui, le PSG ne va gagner aucun autre trophée cette saison

14%

Non, le PSG va remporter la Ligue 1

16%

Non, le PSG va remporter la Ligue 1 et la Coupe de France

12%

Non, le PSG va remporter la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions

33%

Non, le PSG va réaliser un quintuplé historique avec une nouvelle Ligue des Champions