Antoine Dupont - Luis Enrique : La déclaration d’amour inattendue !

Actuellement en pleine récupération après une opération du genou, Antoine Dupont s’est offert une escapade dans la Capitale pour assister à la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Auxerre (2-0). L’occasion pour la star du rugby français de faire une sortie assez surprenante au sujet de Luis Enrique, l’entraineur du club parisien.
Tout le monde attend son retour. Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont a dû passer par la case opération et sa récupération est devenue l’un des feuilletons du moment. Mais en attendant, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain profite un peu de son temps libre.
Dupont est fan de Luis Enrique !
Il était en effet présent au Parc des Princes ce samedi, à l’occasion de la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre. Invité de PSG TV il a livré son avis sur la saison historique des Parisiens, avec un hommage rendu à Luis Enrique. « J’ai regardé le documentaire sur Luis Enrique, sur Canal+. Est-ce que le personnage me plait ? Grave ! » a déclaré Antoine Dupont.
« Le collectif est toujours plus fort que les individus »
« On se retrouve vachement dans ce qu’il essaie d’insuffler à ces joueurs, cet esprit de ne rien lâche, de toujours se battre ensemble » a poursuivi le rugbyman de 28 ans. « Le collectif est toujours plus fort que les individus et on a vu que ça a fonctionné cette année. Même si le foot reste plus individuel que le rugby, ce sont les équipes qui arrivent à se battre ensemble qui gagnent des trophées ».