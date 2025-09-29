Dupont - Ntamack : La discussion en privé qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Privé d’Antoine Dupont, le Stade toulousain souhaitait oublier le naufrage à Montpellier en s’imposant contre Castres ce samedi. Mission accomplie pour les hommes d’Ugo Mola, qui se sont remis sur de bons rails avec une victoire (59-12). Romain Ntamack a d’ailleurs dévoilé le discours du manager des Rouge-et-Noir, qui a fait la différence.

Après le fiasco du match contre Montpellier, le Stade toulousain avait à coeur de prouver que cette défaite n’était qu’un simple accident. Ugo Mola attendait une vive réaction de ses joueurs contre Castres ce samedi, malgré l’absence d’Antoine Dupont (toujours blessé). Et il l’a eue. Les Rouge-et-Noir se sont largement imposés (59-12). Romain Ntamack a d’ailleurs dévoilé le discours tenu par Ugo Mola dans le vestiaire à la mi-temps, afin que son équipe creuse l’écart contre le CO.

«On ne s’est pas relâchés malgré les essais tôt en seconde mi-temps» « Le discours à la mi-temps dans le vestiaire ? De continuer comme on l’a fait, mais en étant plus disciplinés, en étant un peu plus propres sur nos ballons. C’est ce qu’on a réussi à faire en seconde mi-temps » a d’abord expliqué le joueur du Stade toulousain dans des propos rapportés par La Dépêche.