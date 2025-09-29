«Ce n’est pas possible» : Le craquage de Christophe Urios !

Pierrick Levallet

Après sa victoire contre Pau, l’ASM Clermont Auvergne espérait poursuivre sur sa lancée. Mais finalement, les hommes de Christophe Urios se sont inclinés contre le Racing 92 ce samedi (43-31). Le manager de 59 ans n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement après la partie, invitant ses joueurs à se reprendre vite en main.

L’ASM Clermont Auvergne pensait s’être remis sur de bons rails après sa victoire contre Pau le week-end dernier. Mais les Jaune-et-Bleu sont finalement retombés dans leurs travers ce samedi. Les hommes de Christophe Urios se sont inclinés contre le Racing 92 (43-31). Le manager de 59 ans n’a d’ailleurs pas caché sa déception et son mécontentement après la partie.

«On ne peut pas continuer comme ça» « Il y a plein de choses qui nous coûtent cher aujourd'hui. En première mi-temps, on a été absent sur les "un contre un" défensifs, à l'image du premier essai. Je n'ai pas trouvé qu'on était bien rentré dans le match. Après, on est extrêmement généreux. On ne peut pas continuer comme ça, donner deux, trois, quatre essais aux mecs sans rien faire. Ce n'est pas possible. On avait remis l'église au centre du village contre Pau, finalement, on revient un peu en arrière » a d’abord lancé Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.