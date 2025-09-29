Antoine Dupont en danger, la grosse inquiétude ?

Axel Cornic

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont ne rejouera pas avec le XV de France cette année. Le demi de mêlée a encore tout récemment confirmé son absence pour la tournée de novembre, au cours de laquelle les Bleus vont notamment affronter les Champions du monde sud-africains, qui les avaient traumatisés en 2023.

Certains croyaient au miracle. Ces dernières années, on a vu beaucoup de joueurs faire un retour express après une rupture des ligaments croisés du genou, mais ce ne sera pas le cas d’Antoine Dupont. Blessé en mars dernier, la star du rugby français a en effet annoncé qu’il n’avait aucune intention de se précipiter.

« J’ai envie d’être patient et de faire les choses comme il faut » Et il a confirmé cette volonté encore tout récemment au micro de PSG TV, alors qu’il assistait à la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre (2-0).« Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions » a expliqué Antoine Dupont. « Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ».