Surprise, Fabien Galthié débarque à l’UBB !

Arrivé en 2019 pour rejoindre l’encadrement de Jacques Brunel, Fabien Galthié s’est installé comme sélectionneur du XV de France. Et ça va continuer au moins jusqu’en 2028, puisqu’en marge de la dernière Coupe du monde il a prolongé son contrat avec la Fédération française de rugby, qui a souhaité récompenser son travail reconnu par tous en France comme à l’étranger.

On a quitté Fabien Galthié sur une tournée noire en Nouvelle-Zélande, avec trois défaites en autant de matchs. Mais on va le retrouver bientôt, puisque le XV de France va attaquer sa tournée de novembre dans un peu plus d’un mois, avec un choc très attendu. Les Bleus vont en effet croiser l’Afrique du Sud, qui lors de la dernière Coupe du monde avait infligé une cuisante défaite à Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Le XV de France de retour en novembre Le capitaine tricolore ne sera pas là, puisqu’il a récemment confirmé son forfait pour les tests de novembre à cause de son opération au genou. Galthié devra donc lui trouver un remplaçant et ça ne s’annonce pas si simple, puisque ma doublure de Dupont pourrait également déclarer forfait. Opéré à une main, Maxime Lucu n’a toujours pas rejoué avec l’UBB cette saison et personne ne sait s’il pourra tenir sa place avec le XV de France.