«La plus grande m*rde» : Fabien Galthié répond cash !

Axel Cornic

Lors d’un récent entretien, Fred Quercy a attaqué frontalement le sélectionneur du XV de France, ce qui n’a pas manqué de soulever une énorme polémique. Et après un long silence, Fabien Galthié a enfin pris la paroles pour s’exprimer officiellement sur cette affaire qui enflamme actuellement les débats dans le rugby français.

Alors que tous les yeux sont tournés vers le Top 14, une nouvelle affaire vient éclabousser Fabien Galthié et le XV de France. Le sélectionneur se retrouve malgré lui au centre d’un énorme débat autour de la suspension de Fred Quercy, capitaine de Montauban. Ce dernier a en effet vu sa licence être suspendue juste avant la dernière journée du Championnat de France, à cause de ses propos dans la presse.

L’incroyable feuilleton Quercy Lors d’un entretien accordé à Rugbyrama, le troisième-ligne de 34 ans a en effet clairement expliqué qu’il ne portait pas dans son cœur Galthié, qu’il avait eu comme coach à Montpellier par le passé. « Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu, indiscutablement – et pourtant j’en ai eu des bons dans ma carrière – mais aussi la plus grande merde sur le plan humain » a lâché Quercy, qui pour ces propos a donc vu sa situation se fragiliser d’un coup.