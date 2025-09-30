Antoine Dupont se fait recaler à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont était de passage au Parc des Princes samedi soir à l'occasion du match de Ligue 1 entre le PSG et l'AJ Auxerre, et la star du XV de France n'a pas caché son admiration pour l'enceinte parisienne et son ambiance. Mais Dupont précise malgré tout qu'il ne peut pas y jouer avec les Bleus car le rugby n'y est pas le bienvenu...

Victime d'une rupture des ligaments croisés au genou droit en mars dernier alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont reprendra la compétition en fin d'année civile. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a de nouveau évoqué la question de son retour aux affaires samedi soir au micro de PSG TV, et Dupont en a également profité pour évoquer le Parc des Princes.

Dupont de retour en novembre ou décembre « Ça se passe bien, mais c’est quand même long. Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Mon retour ? Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là », indique Antoine Dupont au sujet de son retour de blessure. Et la star du XV de France explique ensuite pourquoi il lui est impossible d'évoluer au Parc des Princes, un stade qu'il affectionne pourtant.