Le grand jour pour Antoine Dupont, la date est fixée ?

Axel Cornic

Blessé depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont ne va pas rejouer avec le XV de France en cette année 2025. On devrait toutefois le revoir avec son club du Stade Toulousain, puisqu’il a annoncé un retour pour fin novembre ou début décembre prochain, pour engranger du temps de jeu avant son potentiel come-back au Tournoi des 6 Nations 2026.

On n’attend plus que ça. Absent depuis plusieurs mois, Antoine Dupont a relancé les débats autour de son état de santé, avec un entretien assez surprenant accordé à PSG TV tout récemment. Et si certains avaient encore un espoir de le voir cet automne avec le XV de France, le suspense est fini.

« J’ai envie d’être patient » En marge de la rencontre de Ligue 1 entre Auxerre et le PSG, le capitaine français a en effet définitivement fait une croix sur les tests de novembre. « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions » a déclaré Antoine Dupont, sur la chaîne officielle du club parisien. « Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ».