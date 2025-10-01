Antoine Dupont : Le retour explosif annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En mars dernier, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou. Toujours en pleine convalescence, le demi de mêlée du Stade Toulousain n’entend pas précipiter son retour à la compétition. Alors qu’on ne devrait pas revoir Dupont en compétition avant plusieurs semaines, Vincent Moscato estime que c’est la meilleure chose pour garantir un retour exceptionnel.

Déjà touché au genou par le passé, Antoine Dupont sait donc par où passer pour revenir au top. Mais voilà que cette fois, le demi de mêlée du Stade Toulousain a décidé d’adopter un processus différent pour sa convalescence. En effet, Dupont l’a répété à plusieurs reprises : il veut prendre son temps pour revenir dans les meilleures conditions. Dernièrement, la star du rugby français expliquait encore : « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ».

« Il prend son temps, je trouve même qu’il est très appliqué » Au micro de RMC, Vincent Moscato a réagi à cette patience d’Antoine Dupont pour son retour à la compétition. Et pour l’ancien joueur de rugby, c’est absolument ce qu’il faut faire. « Dupont a-t-il raison de prendre son temps ? Bien sûr qu'il a raison. C’est trop sérieux. Il prend son temps, je trouve même qu’il est très appliqué. Il va au Qatar, il sait qu’il y a de très grands spécialistes là-bas, on les connait, ils sont à la pointe du progrès », a-t-il d’abord expliqué.