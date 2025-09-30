Antoine Dupont lâche le rugby, la grande annonce !

Axel Cornic

Depuis sa grave blessure au genou, Antoine Dupont multiplie les projets loin de frontières du rugby. On voit en effet le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain partout en ce moment, comme lors de la récente rencontre avec Tim Cook, le célèbre patron d’Apple.

Cela faisait très longtemps qu’on n’avait pas une telle personnalité, dans le monde de rugby. Le dernier étaient peut-être Sébastien Chabal et Frédéric Michalak, mais Antoine Dupont a mis la barre plus haut. En Une de Têtu, aux Grand Prix de Monaco ou plus récemment au Parc des Princes pour assister à la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre… le rugbyman est partout !

Dupont a le boulard ? Le problème, c’est que dans le milieu très fermé du rugby, cette surexposition ne passe pas toujours. Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre très longtemps pour que certains tirent la sonnette d’alarme, annonçant qu’Antoine Dupont a pris la grosse tête et est désormais perdu pour le rugby de très haut niveau. Un débat surprenant, qui ne pourra être réglé que lors de son retour sur les terrain, à la fin de l’année 2025.