Antoine Dupont, malaise dans le vestiaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont s'est imposé au fil des années comme le grand leader du rugby français, lui qui était pourtant très mal à l'aise au départ lorsque le rôle de capitaine lui a été confié dans le vestiaire. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France se livre sans détour à ce sujet.

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont s'est tout naturellement imposé comme la grande star du rugby français, et un leader incontestable au sein du XV de France et du Stade Toulousain. Et pourtant, en dépit de ce statut de capitaine dont il a hérité, Dupont ne se voyait pas dans un tel rôle il y a encore quelques années. Interrogé en juillet dernier sur Radio France, le demi de mêlée des Bleus confie même avoir été très mal à l'aise lorsqu'on lui a attribué cette responsabilité.

« Je me sentais mal à l'aise » « On ne m'a trop laissé le choix ! Ce n'est pas un rôle dans lequel je me sentais à l'aise, j'avais juste envie d'aller sur le terrain et de jouer au rugby, le ballon sous le bras », confie Antoine Dupont, qui s'est malgré tout adapté à ce rôle de capitaine dans lequel il a trouvé une forme d'épanouissement au fil des années.