Antoine Dupont a menti, le retour que personne n'a vu venir !

Blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont a dû passer par la case opération et depuis, travaille dur pour revenir sur les terrains. Il a récemment annoncé qu’il ne sera pas avec le XV de France pour la tournée de novembre, mais on pourrait finalement bien le voir à Marcoussis.
Sa période de réathlétisation est devenue un véritable feuilleton. Blessé depuis plusieurs mois, Antoine Dupont tente de reprendre le fil de sa carrière après une opération du genou droit. Et le demi de mêlée n’hésite pas à mettre toutes les chances de son côté avec notamment un passage par un établissement spécialisé en Suisse, ou encore tout récemment au Qatar dans les infrastructures du PSG.
« Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là »
Tous ces efforts ne vont toutefois par lui permettre de revenir pour la tournée de novembre du XV de France. Au micro de PSG TV en marge d’un match de Ligue 1, Dupont a en effet annoncé son forfait. « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là » a expliqué le capitaine français.
Il sera avec le XV de France !
Fabien Galthié devra donc trouver d’autres solutions, avec également Maxime Lucu qui pourrait bien être encore en phase de reprise après sa blessure à la main. C’est ainsi Nolann Le Garrec qui semble tenir la corde pour être titulaire cet automne, avec notamment le choc très attendu contre l’Afrique du Sud. Mais le joueur du Stade Rochelais pourra tout de même compter sur Antoine Dupont, puisque Midi Olympique nous apprend que ce dernier devrait finalement faire la fin de sa réhabilitation à Marcoussis, aux côtés du XV de France.