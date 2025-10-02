Antoine Dupont a menti, le retour que personne n'a vu venir !

Axel Cornic

Blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont a dû passer par la case opération et depuis, travaille dur pour revenir sur les terrains. Il a récemment annoncé qu’il ne sera pas avec le XV de France pour la tournée de novembre, mais on pourrait finalement bien le voir à Marcoussis.

Sa période de réathlétisation est devenue un véritable feuilleton. Blessé depuis plusieurs mois, Antoine Dupont tente de reprendre le fil de sa carrière après une opération du genou droit. Et le demi de mêlée n’hésite pas à mettre toutes les chances de son côté avec notamment un passage par un établissement spécialisé en Suisse, ou encore tout récemment au Qatar dans les infrastructures du PSG.

« Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là » Tous ces efforts ne vont toutefois par lui permettre de revenir pour la tournée de novembre du XV de France. Au micro de PSG TV en marge d’un match de Ligue 1, Dupont a en effet annoncé son forfait. « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là » a expliqué le capitaine français.