Transfert d’Antoine Dupont : La réponse cash de son agent pour ce projet fou !

Aujourd’hui au Stade Toulousain, Antoine Dupont dispose d'un contrat courant jusqu’en 2027 avec le dernier vainqueur du Top 14. Quid maintenant de l’avenir du demi de mêlée français ? Alors que certains annoncent une possible prolongation, Dupont s’est également retrouvé au coeur des rumeurs pour intégrer le projet R360. L’agent du principal intéressé a tenu à mettre les choses au point sur le sujet.

Le rugby va-t-il connaitre une énorme révolution dans les années à venir ? Avec le projet R360, on pourrait assister à un incroyable bouleversement. Cette nouvelle ligue envisagée espérerait d’ailleurs s’offrir les plus grandes stars de l’ovalie avec des contrats très alléchants. Antoine Dupont en fera-t-il partie ? Aujourd’hui lié avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027, le demi de mêlée s’est retrouvé au coeur des rumeurs étant donné qu’il était sur la plaquette de présentation du projet R360.

« Antoine n'a rien à voir avec ce projet » Antoine Dupont va-t-il alors être impliqué dans cette nouvelle ligue du rugby ? Dans des propos accordés à L’Equipe, l’agent de la star du Stade Toulousain a été très clair à propos de ce scénario. « Antoine n'a rien à voir avec ce projet », a ainsi lâché le représentant de Dupont. Une réponse qui a donc le mérite d’être assez claire.