Antoine Dupont, l’énorme coup de gueule sur la polémique !

Lors du match du Tournoi des 6 Nations contre l'Irlande en mars dernier, Antoine Dupont avait subi une grave blessure au genou qui l'a éloigné des terrains. Une blessure qui a fait polémique puisque certains y voyaient une intention de blesser volontairement la star du XV de France, mais Vincent Moscato a poussé un coup de gueule à ce sujet.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou doit le 8 mars dernier en Irlande alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont ne reprendra pas la compétition avant le mois de novembre prochain. La fin d'un long calvaire pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui avait déjà vécu une blessure similaire en 2018. Mais une grosse polémique a éclaté suite à ce gros pépin physique, certains observateurs reprochant à l'Irlandais Tadhg Beirne d'avoir volontairement voulu faire du mal à Dupont.

« Arrêtez de faire des polémiques de rien » L'affaire avait fait grand bruit en mars dernier, et au micro de son émission Super Moscato Show sur RMC Sport, Vincent Moscato avait poussé un coup de gueule retentissant sur l'affaire Dupont : « Sincèrement, je pense que personne ne veut faire de mal à Dupont. Personne ne veut lui péter le genou. Arrêtez de faire des polémiques de rien ! Même toi quand tu marches normalement tu peux tomber dans le métro, tu peux glisser ! », confiait l'ancien joueur du XV de France, très agacé par cette polémique.