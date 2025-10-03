Antoine Dupont et Kylian Mbappé, le combat est engagé !

Axel Cornic

Présent à Paris ce jeudi pour un évènement avec Peugeot, partenaire historique de son club du Stade Toulousain, Antoine Dupont a fait une sortie forte concernant le salary cap et le droit à l’image des joueurs. Une prise de position qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Kylian Mbappé en septembre 2022, avec l’équipe de France.

C’est peut-être le début de la révolte. Véritable star du rugby mondial, Antoine Dupont a décidé de prendre la parole pour dénoncer le système mis en place par la Ligue nationale de rugby en Top 14. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a notamment critiqué le salary cap et le règlement autour des droits à l’image des joueurs.

« Nous n’avons pas toujours la liberté de nos contrats d’image individuels » « Le droit à l’image individuel dans le rugby est très cadré » a confié Antoine Dupont, en marge d’un évènement avec Peugeot. « Il faut savoir que cela compte quand même dans le Salary Cup du club, puisque Peugeot est partenaire du club. Ce qui est, à notre sens, problématique (...) En fait, nous n’avons pas toujours la liberté de nos contrats d’image individuels ».