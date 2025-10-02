Antoine Dupont : Jackpot, un «gros chèque» est annoncé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Et si Antoine Dupont rejoignant prochainement le projet R360, qui consiste à rassembler les meilleurs joueurs du monde ? L'idée fait de plus en plus parler dans le monde du rugby, mais certaines figures comme Abdelatif Benazzi s'y opposent formellement. L'ancien joueur du XV de France assure pourtant qu'une star telle que Dupont pourrait toucher une fortune en y participant...

Dans un large entretien accordé à RMC Sport ce jeudi, Abdelatif Benazzi se livre sans détour sur le fameux projet R360 piloté en partie par l’ancien international anglais Mike Tindall. Le concept est simple : les plus grandes stars du rugby, et donc notamment un certain Antoine Dupont, seraient réparties à travers huit équipes pour s'affronter. Et si l'on en croit les révélations de Benazzi, président du Comité de haut-niveau de World Rugby et vice-président en charge de l’International à la Fédération française de rugby, Antoine Dupont pourrait toucher une fortune avec ce projet.

« Vous prenez un gros chèque » « Je ne vois pas Antoine Dupont arrêter son contrat et aller dans ce truc-là, même si on lui donne deux fois plus. La majorité des joueurs veut appartenir à quelque chose, même après sa carrière. Dans cette ligue rebelle, vous prenez un gros chèque et après, s’il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes largué dans la nature comme un produit », confie Abdelatif Benazzi, qui estime donc malgré les conditions financières qu'Antoine Dupont s'opposerait lui aussi à ce projet.