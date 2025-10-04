Antoine Dupont veut toucher le pactole, il pousse un coup de gueule !

Alexis Brunet

Dernièrement, Antoine Dupont a poussé un gros coup de gueule sur le salary cap du Top 14. Le demi de mêlée le trouve trop intrusif et il milite donc pour qu’il soit augmenté. Une demande que comprend très bien Vincent Moscato. L’ancien joueur du XV de France se range du côté du joueur du Stade Toulousain dans ce dossier, mais il ne veut pas que le salary cap soit levé, ce qui pourrait causer des dérives comme au football.

Sur le terrain, Antoine Dupont ne lâche jamais rien, mais c’est également valable en dehors. Le demi de mêlée fait souvent entendre sa voix et dernièrement c’est au sujet du salary cap que le joueur du Stade Toulousain a pris la parole.

Antoine Dupont dénonce le salary cap du Top 14 Lors d’un entretien accordé à l’AFP, au Monde et à Sport Business, Antoine Dupont a poussé un coup de gueule sur le salary cap du Top 14. Le demi de mêlée n’apprécie pas son fonctionnement et il milite pour que cela change. « Elle (la Ligue) essaye d’être de plus en plus invasive en voulant tout savoir de nos contrats de sponsoring. C’est une chasse aux sorcières qui en devient problématique et ridicule. Nous voulons simplement utiliser notre image comme bon nous semble. »