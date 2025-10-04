Antoine Dupont veut toucher le pactole, il pousse un coup de gueule !

Dernièrement, Antoine Dupont a poussé un gros coup de gueule sur le salary cap du Top 14. Le demi de mêlée le trouve trop intrusif et il milite donc pour qu’il soit augmenté. Une demande que comprend très bien Vincent Moscato. L’ancien joueur du XV de France se range du côté du joueur du Stade Toulousain dans ce dossier, mais il ne veut pas que le salary cap soit levé, ce qui pourrait causer des dérives comme au football.
Sur le terrain, Antoine Dupont ne lâche jamais rien, mais c’est également valable en dehors. Le demi de mêlée fait souvent entendre sa voix et dernièrement c’est au sujet du salary cap que le joueur du Stade Toulousain a pris la parole.
Antoine Dupont dénonce le salary cap du Top 14
Lors d’un entretien accordé à l’AFP, au Monde et à Sport Business, Antoine Dupont a poussé un coup de gueule sur le salary cap du Top 14. Le demi de mêlée n’apprécie pas son fonctionnement et il milite pour que cela change. « Elle (la Ligue) essaye d’être de plus en plus invasive en voulant tout savoir de nos contrats de sponsoring. C’est une chasse aux sorcières qui en devient problématique et ridicule. Nous voulons simplement utiliser notre image comme bon nous semble. »
« Il ne faut surtout pas faire comme le foot »
Sur RMC, Vincent Moscato est revenu sur le début de polémique causé par Antoine Dupont. L’ancien joueur du XV de France est pour que le salary cap du Top 14 soit augmenté, mais il ne veut pas qu’il soit levé, comme c’est le cas au football avec des salaires XXL. « Il faut qu’il y ait un équilibre entre les clubs. Il faut qu’ils gagnent de l’argent, c’est un sport dangereux. Je trouve que c’est faiblard pour un sport professionnel. Si le sponsor du club rémunère un joueur et que ça rentre dans le salary cap, c’est compliqué. Les mecs ont des contrats d’image à deux balles. Il faut monter le salary cap. On n’a pas été assez haut dans l’économie. Il ne faut surtout pas faire comme le foot. Je ne suis pas pour la levée, mais il faut le gonfler. »