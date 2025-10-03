Antoine Dupont, la «polémique» qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Pour le Stade toulousain, le match de ce dimanche contre Bayonne aura une saveur spéciale. Pour la première fois depuis un bon moment, Ugo Mola dispose de la majorité de ses meilleurs éléments pour affronter les hommes de Grégory Patat. À l’exception d’Antoine Dupont et Peato Mauvaka, les autres grands noms seront présents. Et pour Philippe Tayeb, c’est une aubaine puisque cela permettra d’éviter une polémique.

«Ça évitera que les gens parlent de favoritisme» « Mais Toulouse, ça reste avant tout 50 joueurs de très haut niveau, qui joueraient dans tous les clubs de France. Tant mieux qu’on les joue au complet, ça évitera que les gens parlent de favoritisme et qu’il y ait la polémique. J’espère que ce sera une double motivation, pour nos joueurs, de n’affronter que des grands joueurs. Si on veut être dans la cour des grands, il faut jouer le Stade toulousain en toute possession de ses moyens. Il faut assumer les objectifs du club » a confié le président de l’Aviron bayonnais dans des propos rapportés par Rugbyrama.