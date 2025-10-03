Christophe Urios, l’invitation improbable !

Pierrick Levallet

Alors que l’ASM Clermont Auvergne ne vit pas le début de saison rêvé, Christophe Urios a reçu une invitation improbable récemment. Le manager de 59 ans s’est rendu au Super U de Langeac pour la foire aux vins de l’enseigne. L’occasion pour le coach des Jaune-et-Bleu de faire découvrir ses vins aux clients et passionnés de rugby.

L’ASM Clermont Auvergne ne vit pas le meilleur des débuts de saison. Les Jaune-et-Bleu se sont inclinés lors de 3 de ses 4 premiers matchs. Christophe Urios n’avait d’ailleurs pas caché son amertume après la défaite contre le Racing 92. « On ne peut pas continuer comme ça, donner deux, trois, quatre essais aux mecs sans rien faire. Ce n'est pas possible. On avait remis l'église au centre du village contre Pau, finalement, on revient un peu en arrière » avait notamment confié le coach de 59 ans.

Christophe Urios invité à Super U pour... la foire aux vins ! Quelques heures plus tôt, Christophe Urios a néanmoins pu décrocher du rugby pour s’adonner à son autre passion : le vin. L’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne possède son propre domaine viticole dans le Minervois. Le jeudi 25 septembre, il était notamment invité par le Super U de Langeac à l’occasion de la foire aux vins de l’enseigne comme le rapporte L’Eveil. Christophe Urios a ainsi pu faire découvrir son vin aux clients et passionnés de rugby. Plus de 300 personnes étaient d’ailleurs présentes pour l’événement.