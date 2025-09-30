Christophe Urios - UBB : La signature imminente !

Pierrick Levallet

Cet été, l’ASM Clermont Auvergne a changé de nombreuses choses après une fin de saison décevante. Les Jaune-et-Bleu ont notamment profité de l’intersaison pour renforcer leur effectif. Et comme si cela n’était pas suffisant, Christophe Urios serait sur le point de piocher du côté de l’UBB pour s’offrir une nouvelle solution.

Après une fin de saison 2024-2025 décevante, l’ASM Clermont Auvergne a changé plusieurs choses. Les Jaune-et-Bleu ont notamment renforcé considérablement leur effectif pendant l’intersaison. Christophe Urios, de son côté, a mis l’accent sur la régularité pendant la pré-saison pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Mais alors que l’exercice 2025-2026 n’a pas démarré de manière idéale pour l’ASM (une victoire en quatre matchs), le manager de 59 ans serait sur le point de mettre la main sur un nouveau renfort.

Pablo Uberti va bientôt signer à l'ASM Clermont Auvergne D’après les informations de Rugby Scope, l’aventure de Pablo Uberti à l’UBB toucherait à sa fin. Le contrat du joueur de 27 ans arrive très bientôt à son terme et il ne devrait pas être prolongé. Le centre semble d’ailleurs prendre la direction de l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios. Un accord serait même imminent entre les deux parties. Ce ne serait plus qu’une question de temps avant que Pablo Uberti ne s’engage chez les Jaune-et-Bleu.