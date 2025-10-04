Antoine Dupont : Jackpot à 60M€, le gros tacle en direct !

Alexis Brunet

Dernièrement, Antoine Dupont a beaucoup fait parler de lui en évoquant le salary cap du Top 14. Le demi de mêlée espère qu’il sera allégé, mais ce n’est pas l’avis de Stephen Brun. Le consultant de RMC estime que si le Stade Toulousain met une plus grosse partie de son budget de 60M€ dans les salaires, certains clubs plus modestes ne pourront pas suivre.

Le salary cap a-t-il encore un avenir en Top 14 ? Ce système qui sert à encadrer les salaires des joueurs du championnat français va peut-être bientôt disparaître, en tout cas c’est ce que souhaite Antoine Dupont. Dans un entretien accordé à l’AFP au Monde et à Sport Business, le demi de mêlée du Stade Toulousain a poussé un coup de gueule sur le sujet. « Elle (la Ligue) essaye d’être de plus en plus invasive en voulant tout savoir de nos contrats de sponsoring. C’est une chasse aux sorcières qui en devient problématique et ridicule. Nous voulons simplement utiliser notre image comme bon nous semble. »

« D’autres clubs ne pourront pas se le permettre » En direct dans le Super Moscato Show, Stephen Brun a donné son avis sur le débat du salary cap. Le consultant de RMC est pour son maintien, car certains clubs plus modestes ne pourront pas lutter, par rapport notamment aux 60M€ de budget du Stade Toulousain. « Ce qui fait la beauté du Top 14, c’est l’homogénéité du championnat. Si tu enlèves le salary cap, sur les 60 millions de budget, le Stade Toulousain va peut-être en mettre 25 dans les salaires alors que d’autres clubs ne pourront pas se le permettre. Le fossé va vraiment se créer et il y aura un championnat à deux vitesses. Dupont parle au nom des rugbymen mais il parle surtout pour lui. C’est peut-être le seul joueur de rugby qui peut prendre des contrats. Son club a fait des conneries. Dupont a suffisamment de choses en dehors des partenaires de Toulouse pour se faire de l’argent. »