Antoine Dupont veut changer de métier, la candidature qui fait le buzz !

Alexis Brunet

Depuis quelques années maintenant, Antoine Dupont est l’un des sportifs français les plus connus. Le demi de mêlée fait souvent la une de l’actualité, mais cette fois c’est son homonyme qui a attiré l’attention. En effet, un homme du nom d’Antoine Dupont a postulé en tant que saisonnier dans la station de ski de Val Thorens et a fait le buzz.

Le temps commence à paraître long pour Antoine Dupont. Depuis plusieurs mois, le demi de mêlée est éloigné des terrains à cause d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Le joueur du Stade Toulousain se soigne donc et il devrait enfin pouvoir faire son grand retour lors du mois de novembre.

Antoine Dupont bientôt saisonnier ? Du fait qu’il n’est pas sur les terrains, Antoine Dupont a beaucoup de temps pour lui. Le Français participe à de nombreux évènements, mais il n’a pas encore décidé de changer de profession, pourtant on aurait pu le croire. En effet, Ici Occitanie révèle qu’un homme du nom d’Antoine Dupont a distribué de nombreux CV dans la station de ski de Val Thorens pour devenir responsable d’animation. Un heureux hasard, d’autant que ce dernier a le même âge que la star du rugby (28 ans) et ils sont même nés à seulement quelques jours d’intervalle.