Antoine Dupont change de sport : C'est confirmé !

Considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur de rugby au monde, Antoine Dupont prépare toutefois sa reconversion dans un autre sport. Invité de la cérémonie d’ouverture du Prix de l’Arc de Triomphe, le capitaine du XV de France envisage en effet d'investir dans le monde hippique après sa retraite.

Invité à la cérémonie d’ouverture du Prix de l’Arc de Triomphe qui s'est déroulée jeudi au Pré Catelan, célèbre restaurant gastronomique au cœur de bois de Boulogne, Antoine Dupont pourrait bien imiter d'autres légendes du sport français comme Antoine Griezmann ou Tony Parker qui ont investi dans le monde hippique. Et le capitaine du XV de France pourrait suivre leurs exemples.

Dupont vers une reconversion dans le monde hippique ? « Dans un premier temps, je souhaite vraiment participer à une épreuve en étant dans les tribunes et de m’imprégner du milieu. Peut-être que je me rendrais un jour du côté de l’hippodrome de Toulouse (sourires). Concernant Tony (Parker), il a attendu d’être à la retraite (rires). Je vais y penser pour ma reconversion afin d’avoir plus de temps pour m’y consacrer », confie-t-il dans une interview accordée au Parisien, avant d'évoquer les comparaisons avec le rugby.